Door interventie van het ministerie van Volksgezondheid en met de medewerking van de Pan American Health Organisation werd het tekort voor het overgrote deel deze week opgeheven. De vaccins worden besteld bij en geleverd door de PAHO Revolving Fund, waar Suriname als PAHO lidstaat ook deel van uitmaakt, meldt het Nationaal Informatie Instituut.Het NIP is de afdeling op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) die belast is met de planning, uitvoering en evaluatie van het nationaal vaccinatieprogramma samen met andere partners, waaronder de Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst. Een deel van de vaccins wordt in oktober geleverd.