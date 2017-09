Fractieleider van de NDP, André Misiekaba. (Foto: René Gompers)





Op de ontwerpbegroting is er een tekort van SRD 1.4 miljard aangegeven. De regering heeft uitgerekend dat haar inkomsten afgerond SRD 7.2 miljard zal bedragen. Maar voor haar uitgaven heeft zij meer dan SRD 8.6 miljard nodig. De SRD 7.2 miljard zal worden opgebouwd uit eigen middelen en SRD 1.6 miljard uit leningen en schenkingen. Asiskumar Gajadien van de VHP stelt dat het tekort met de leningen erbij opgeteld SRD 3 miljard SRD bedraagt.“Vorig jaar zijn we begonnen met een proces waarbij we de regering hebben gezegd: ‘begroot zonder lucht voor ons. En wanneer je gaat lenen laat het duidelijk zijn waar en waarvoor je gaat lenen’. We weten dat door het proces waarin we nu zijn niet kunnen gaan naar een tekort van nul procent, maar ik denk dat SRD 1.4 miljard nog aan de hoge kant is,” geeft Misiekaba aan. “We hebben jarenlang met veel lucht begroot en als de regering gaat lenen, willen we weten hoe, waar en onder welke voorwaarden. Het laatste woord over die begroting is nog niet gezegd.”De jaarrede die waarnemend president Ashwin Adhin heeft gepresenteerd, ervaart Msiekaba als inspirerend. “Het is duidelijk tot uiting gekomen dat de economie herstellende is. Voor mij is dat het allerbelangrijkste nieuws dat ik uit de jaarrede haal.” Misiekaba is ingenomen met de plannen op het gebied van huisvesting. Dat is een sector waar hij zich “hands on” voor inzet. Als het aan hem ligt, kan het buitenlands beleid wat ruimer worden aangepakt. Er is liggen bijvoorbeeld heel veel mogelijkheden voor Surinamers in de relatie met China, stelt Misiekaba. “Het wordt in elk geval een intensief jaar in het parlement. De regering komt met meer dan twintig wetten en wij hebben ook wetten in te dienen. Maar we gaan ervoor. We zijn ervoor geroepen.”René Gompers