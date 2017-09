Ronny Brunswijk, voorzitter van de politieke partij Abop. (Foto: René Gompers)





“Wat mij het meest is bijgebleven van de jaarrede is de mededeling dat we uit de crisis komen,” merkt de Abop-leider op. “De waarnemend president zegt dat er licht in de tunnel is en dat het ergste voorbij is. Dat we richting goede ontwikkeling koersen nu er meer goud gevonden is en dat er nog meer olie gevonden zal worden. Ik hoop dat het goed loopt zodat de economie een boost kan krijgen.”Brunswijk is niet verbaasd over het begrotingstekort van SRD 1.4 miljard. “Nou, we zitten in een crisis dus ik had niet anders verwacht dan dat er een tekort gaat zijn,” zegt hij kort. Hij hoopt dat de aangekondigde projecten voor het binnenland wel worden uitgevoerd. “Het woningbouwproject gaat richting binnenland, er komen zonne-energie projecten en een heleboel nog meer. We kijken er naar uit.”René Gompers