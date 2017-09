Assembleelid Asiskumar Gajadien. (Foto: René Gompers)





Van de 7.181.424.000 SRD’s die de overheid denkt op te brengen zal SRD 5.504.278.000 uit eigen middelen (belastingen en niet-belastingontvangsten) bestaan, licht Adhin toe. De rest, SRD 1.677.146.000, zal uit lenigingen en van schenkingen komen. De overheid heeft SRD 2.964.737.000 nodig voor operationele uitgaven. Hier vallen onder lonen, salarissen, sociale premies, goederen en diensten, subsidies, bijdragen, schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen. Voor het groot aantal uit te voeren programma's die Adhin heeft aangekondigd, is er nodig SRD 5.659.103.000.Gajadien vraagt zich af hoe de regering zaken gedaan wil krijgen met een begrotingstekort van SRD 1,4 miljard, ruim 5 procent van het BBP. “Daarnaast wil de regering aan SRD 1,6 miljard gaan lenen. Eigenlijk is er een tekort van SRD 3 miljard. Dus in feite is er een tekort van 10 procent en niet de 5 procent die men ons voorhoudt,“ stelt Gajadien.“Het tekort is enorm, in feite is het 3 miljard SRD’s. 10 procent van de BBP is teveel en eigenlijk in strijd met de wet op Staatsschuld,” benadrukt Gajadien. “Ik denk dat we dezelfde richting van 2017 opgaan waar wij een tekort van 16 procent van de BBP hadden,” merkt hij op.Gajadien is ook niet onder de indruk van de jaarrede die door de waarnemend president is gepresenteerd. “Helemaal in lijn met de traditie; een rij van wenselijkheden, het opnieuw presenteren van zaken die bij de vorige jaarredes al zijn aangegeven, alweer een miljardentekort en alweer geld lenen,” vat het Assembleelid samen. “Er zijn natuurlijk ook veel positieve zaken aangekondigd, maar de ervaring leert dat het bij deze regering vreselijk schort aan uitvoeringscapaciteit,” merkt Gajadien op.Waar de leningen vandaan gaan komen, moet nog blijken, zegt Gajadien. “We hebben de begrotingen nog niet gezien en vanwaar die leningen zullen komen,” geeft hij aan. “Er is wel al aangegeven dat de inkomsten verhoogd zullen worden. Je kunt ervan uitgaan dat het volk zal opdraaien voor die inkomsten. Dus de koopkracht gaat nog meer afnemen,” concludeert de politicus.René Gompers