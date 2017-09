Roberto Baptista van de Adviesraad en NPS-voorzitter Gregory Rusland leggen een krans bij het standbeeld van Johan 'Jopie' Pengel.





De jarige partij legde eerder op de middag kransen bij het standbeeld van Johan Adolf Pengel, die premier en voorzitter van de NPS was. De ceremonie vond in kleine kring plaats op het Onafhankelijkheidsplein. Rusland stelde dat de oprichters van de partij blij zouden zijn dat het land soeverein is, maar zouden huilen over de situatie in het land. De mensen hebben het zo moeilijk dat ze afhankelijk zijn geworden van voedselpakketten. De NPS-topper merkte op dat de NPS in moeilijke tijden ook pakketten heeft verstrekt, maar er is gezorgd voor ontwikkeling. Het volk kon voor zichzelf zorgen, maar nu worden de mensen afhankelijk gemaakt van pakketten om stemmen te kunnen winnen. Volgens de politicus zijn de ogen van de mensen intussen opengegaan en weten ze dat zij bedrogen zijn bij de verkiezing.Rusland bleef stilstaan bij het onderwijs dat een belangrijk middel is om ontwikkeling te brengen. Jongeren moeten in de gelegenheid worden gesteld om goed onderwijs te genieten. Hij haalde aan dat de minister van Onderwijs continu in gevecht is met leerkrachten. Op deze manier zijn de mensen niet gemotiveerd om zich in te zetten. De regering dient condities te creëren opdat het onderwijs niet ontregeld raakt. Er is zelfs onduidelijkheid over de leermethoden die gebruikt worden. Rusland merkte op dat de jongeren in het land beter verdienen. Onderwijs dient goed te zijn en afgestemd op de maatschappelijke behoefte.De voorzitter van de groene partij voerde aan dat de senioren in het land het beter verdienen. Hun pensioen is enorm in waarde gedaald door de devaluatie van de SRD. Het is onacceptabel dat er geen waardevast pensioen is. De mensen hebben hard gewerkt, terwijl het geld enorm in waarde is gedaald. Hier moet verandering in komen.Over de presentatie van het beleid van komende jaar door waarnemend president Ashwin Adhin, zei Rusland dat er weer allerlei dingen voorgehouden zijn aan het volk, die niet realistisch zijn. Er is zoveel goud in de grond en zoveel olie zal er gevonden worden, waardoor alle problemen van het land opgelost zijn. Rusland merkte op dat de olie wel nog gevonden moet worden. De regering moet met wat er nu is werken, want liever één vogel in de hand dan tien in de lucht. Hij stelde dat de begroting niet realistisch is. Er worden cijfers genoemd over inkomsten, zonder dat deze realistisch zijn. Er is volgens de politicus gespeeld met cijfers om het begrotingstekort beneden 6% van het bruto binnenlands product te houden.De NPS maakt zich klaar voor de verkiezingen, want er moet een verandering komen in het regeercentrum. Rusland en andere partijgenoten voerden aan dat de regering niet in staat is het land te leiden. De NPS moet weer het beheer over het land krijgen om ervoor te zorgen dat er weer ontwikkeling komt. Rusland riep alle NPS'ers op die de partij verlaten hebben om wat voor reden dan ook, terug te keren naar huis. Zij zullen met open armen worden ontvangen.