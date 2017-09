Dylaisha T. (18) heeft bij een postbedrijf een doos ter verzending naar het buitenland aangeboden. Bij controle door de douaneambtenaren is er 355 gram cocaïne, die verborgen zat in vruchten, gevonden.De afdeling Narcoticabrigade heeft de tiener opgespoord en aangehouden. Op haar aanwijzing is de verstrekker Estefan G. aangehouden. Hij heeft bekend de verstrekker te zijn. Hij had de twee dozen van een tante gekregen om te posten. De tweede doos en de tante zijn nog niet achterhaald.Na verhoor is Dylaisha T. heengezonden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Estefan G. achter slot en grendel geplaatst, meldt de afdeling Public Relations van de politie.