Het MMC heeft medische spullen ontvangen van Suriname Centrale Ambulance Dienst.





Het bedrijf heeft een deel van wat het heeft gekregen van vrienden ook te delen met MMC. De medisch directeur van MMC, Cleopatra Jessurun, is blij met de gift. Volgens haar kan het ziekenhuis de ondersteuning van de ambulancedienst uitstekend gebruiken om te geraken tot verdere kwaliteitsverbetering van het werk binnen de instelling. “We vinden het bijzonder dat jullie aan ons hebben gedacht”, zei Jessurun.Surcad is dit weekend in Nickerie in verband met de ‘Parbo Night’. Tijdens het evenement heeft de ambulancedienst een mobiele medische unit in de buurt staan, voor de eerste opvang van feestgangers die eventueel onwel worden. “We stabiliseren die personen en zorgen dan ervoor dat zij de afdeling Spoedeisende Hulp van MMC bereiken voor verdere behandeling.Brug geeft aan dat het grootste deel van de gevallen dat de dienst behandelt tijdens ‘Parbo Night’ bestaat uit personen die alcoholintoxicatie oplopen. Brug zegt dat zijn groep dienstverleners daarom zoveel mogelijk preventief probeert op te treden en vooral leunt op medewerking van de bewaking om zo te zorgen dat de aanwezigen niet overmatig drinken.