Business Unit Manager van Intermed Caribe, Graciela Wongsoredjo, overhandigt de bloeddrukmeters aan Edwin Noordzee van RGD.





Waarnemend directeur van de RGD, Edwin Noordzee, heeft de apparaten in ontvangst genomen uit handen van Graciella Wongsoredjo, Business Unit Manager van Intermed Caribe. Noordzee stelde dat het voor de RGD belangrijk is om als één van de aangewezen organen binnen de eerstelijnszorg de vinger aan de pols houden als het gaat om hart- en vaatziekten. Hij acht het vooral belangrijk dat wordt gewerkt aan de preventie, zodat onder meer hartklachten heel vroeg kunnen worden ontdekt, waardoor de burger een betere gezondheidsbescherming kan genieten.Noordzee benadrukt dat Suriname rekening moet houden met hart- en vaatziekten, als één van de belangrijkste gezondheidsproblemen in het land. Hij zei dat de RGD haar uiterste best doet om de nodige bescherming te geven aan de mensen. Vroegtijdige en regelmatige screening zijn belangrijk. “Als je ervoor zorgt dat de mensen op tijd de meting doen, kunnen we precies weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Dan kun je makkelijk werken aan verbetering, samen met de mensen”, zegt Noordzee.Hypertensie en diabetes zijn twee belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Om de bewustwording rondom deze aandoeningen te helpen vergroten, is Intermed Caribe geruime tijd terug, samen met haar zusterbedrijven van de Intermedgroep, een vaatcampagne gestart. Gebleken is dat hart- en vaatziekten al jaren de belangrijkste doodsoorzaak zijn in Suriname. Daarmee volgt Suriname ook de internationale trend: wereldwijd sterven elk jaar ruim 17 miljoen mensen aan hart- en vaataandoeningen.“We willen mensen erop attent maken om zorgzaam en lief te zijn voor je hart. Dat kun je doen door gezond te leven, stoppen met roken en (overmatig) alcoholgebruik. Veel mensen lijden aan hypertensie, wat een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten. Zij kunnen zelfs overlijden aan complicaties daarvan”, zegt Wongsoredjo. Behalve het verstrekken van informatie wordt de gemeenschap ook in de gelegenheid gesteld om elke laatste zaterdag van de maand gratis bloeddruk en bloedsuiker te meten. Uit deze activiteiten is gebleken dat zeker één op de vijf mensen, die zijn of haar bloeddruk is gaan meten, een verhoogde bloeddruk heeft. Voorts bleek ruim de helft van degenen die een verhoogde bloeddruk noteerden, eerder niet te weten dat ze daar last van hadden. “Maar mensen worden steeds meer bewust”, stelt Wongsoredjo.