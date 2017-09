De laatste dagen van de vakantie: er worden spullen gekocht voor het nieuwe schooljaar dat maandag begint. De drukte bij Beyrouth Bazaar.





Vorig jaar verkocht de winkel de schooluniformhemden vanaf SRD 16,50 en dit jaar beginnen de prijzen bij SRD 19. Schooljeans kon je in 2016 voor SRD. 42,50 kopen en van het jaar kost een broek minimaal SRD. 45. Het bedrijf kan de prijzen op de schoolkleding minimaal houden, door onder andere interne besparingen te plegen met behoud van alle personeel, geeft Issa aan. De uniformhemden worden lokaal vervaardigd. “Wij faciliteren ook klanten die in aanmerking komen om tegen de netto prijzen - zonder interest goederen bij ons op rekening/afbetaling te kopen.”Ook branchegenoot Kirpalani heeft geprobeerd om op eigen wijze de schoolspullen betaalbaar te houden. “De prijzen van de hemden zijn hetzelfde gebleven als het vorige jaar. De prijzen van de overige schoolitems zijn min of meer ook hetzelfde gebleven”, zegt Naushad Nizrudin, Manager Readymade Departement. “We zijn sterk afhankelijk van de koersen.” Goederen die goedkoper zijn ingekocht bij de leveranciers, zijn lager geprijsd, waardoor de artikelen in prijs verschillen. Kirpalani hanteert ongeacht de maat één prijs van SRD 19,50 voor het groene (lagere school) en blauwe uniform (MULO). Schoolbroeken en –rokken beginnen bij SRD 69,50 om SRD 39,50.Kirpalani biedt de optie om de kledingstoffen te kopen en thuis zelf te vervaardigen. Het bedrijf vervaardigt de schoolhemden en- bloezen ook zelf. “Een stukje werkgelegenheid voor meer Surinamers, merkt Nizrudin op. Even kijkend naar de verkoopcijfers van schoolkleding in 2016 zegt Nizrudin: “We kunnen niet praten van een toename van verkoop dit jaar. Klanten kiezen nog steeds om het minimale te nemen. Er zijn klanten die maar 2 uniformhemden en 1 broek hebben genomen, alleen om wat over te houden om iets anders te kopen.”Over het verschil in prijzen voor schoolkleding en –artikelen zegt Issa dat het te maken heeft met de kwaliteit. Sommige concurrenten zijn iets goedkoper met bepaalde maten uniform hemden. “Onze kwaliteit is beter, gaat langer mee en is veel comfortabeler. Dit is ook de feedback die wij van onze klanten krijgen.” Ondanks de prijsverschillen kiezen sommige personen ervoor om bij Beyrouth Bazaar te shoppen. “Wij hebben de meest uitgebreide collectie voor elk budget”, motiveert de manager. Naast het gemak van alle schoolbenodigdheden op een plek inkopen, heeft de winkel 17 kassa’s beschikbaar voor een vlotte afhandeling en de verwachte drukte aan het eind van de maand.Kirpalani krijgt het gehele jaar door aanvragen van particulieren en organisaties binnen voor financiering. Hoewel niet alle gegevens al binnen zijn, denkt de manager dat er een toename in de aanvraag voor schoolspullen is. De winkel werkt ook samen met verschillende organisaties en bedrijven, die interne financieringsmogelijkheden bieden voor hun personeel om schoolspullen aan te schaffen.Als marketing tool biedt Kirpalani de klant ook een spaarpuntenkaart aan. De klant krijgt 1% aan punten en een punt is gelijk aan SRD 1. Deze punten kunnen weer als betaalmiddel worden gebruikt. “Verder hebben wij onze winstmarge verlaagd om de klant tegemoet te komen. Er zijn ook heel wat artikelen in de 'aktie' gezet, zodat de klant meer kan krijgen voor hetzelfde bedrag”, geeft Nizrudin aan.Tot eind september werken 36 studenten als vakantiejobbers in de Kirpalani-winkels. Beyrouth Bazaar zette het vakantiejob-project om in een sociaal-maatschappelijk project en nam 150 studenten in dienst. Zij kunnen zo toch wat extra zakcentjes verdienen om bijvoorbeeld hun eigen schoolspullen te kopen en/of het school inschrijfgeld te betalen, zegt Issa. “Om meer studenten te kunnen faciliteren hebben we ze in periodes verdeeld. Ze werken bij ons in de winkel en het magazijn.”