Venezuela is al maanden het toneel van protesten. Het land kampt met een op hol geslagen inflatie en is er een tekort aan voedsel, goederen en medicijnen. (Foto: Reuters)





Suriname heeft de internationale gemeenschap, waaronder de Caricom, laten weten dat hij geen voorstander is van buitenlandse interventie in Venezuela. De Verenigde Staten van Amerika hebben gedreigd militair in te grijpen in Venezuela om het tij te keren. Adhin wijst erop dat ervaringen in de wereld hebben geleerd dat buitenlandse interventie geen interne problemen in een land oplost. “De ervaring in de wereld met buitenlandse militaire interventie heeft in het algemeen juist geresulteerd in grotere instabiliteit, chaos en verscheuring van het land en in verdeeldheid van het volk.”De rellen tussen regerings- en oppositionele aanhangers in Caracas schrijft de regering toe aan de heersende schaarste aan goederen en diensten en niet aan het dictatoriaal bewind van president Maduro. “Uit presidentiële bronnen hebben wij in augustus vernomen dat zaken zich politiek ten goede aan het keren zijn, nu oppositionele krachten zich ook hebben geregistreerd om mee te doen aan de uitgeschreven, belangrijke gouverneursverkiezingen in december.”Suriname blijft zich inzetten om conflicten door dialoog en diplomatie op te lossen. Adhin wijst erop dat in Columbia na 52 jaar guerilla-oorlog, de regering en de voornaamste rebellengroep Farc vrede hebben gesloten. De Farc zal volgend jaar als politieke partij meedoen aan de presidentsverkiezingen. “Columbia en Zuid-Amerika hebben hiermee gezegevierd met vrede en veiligheid,” zegt de waarnemend president.Hij vraagt zich af waarom bepaalde krachten het dan toch nog willen aansturen om in Venezuela te proberen een burgeroorlog te ontketenen, “terwijl met de vrede in Colombia alle interne strijd op het continent is opgelost.” Adhin benadrukt dat ook in het geval van Venezuela, Suriname geen andere oplossing ziet dan die van dialoog en overleg om vrede, veiligheid, vriendschap en ontwikkeling te bereiken. Het standpunt van Suriname blijft om de samenwerking met de buurlanden te verstevigen, alsook de samenwerking op Zuid-Zuid basis. “Wij zullen het multilateralisme en het internationaal recht onverkort blijven ondersteunen.”