"De topsport heeft in elk land bij het behalen van internationale resultaten uitzonderlijke diplomatieke betekenis voor dat land en dat geldt ook voor Suriname. Hierdoor zal de aandacht voor Suriname vanuit de wereld in belangrijke mate vergroot worden," stelde Adhin.Naast de bijdrage die hier en daar geleverd wordt door de private sector aan de financiering van topsport, ligt bij de regering ook een verantwoordelijkheid, benadrukte de bewindsman. De regering is van plan voor de financiering van topsport, parastatale bedrijven een bijdrage te doen leveren aan het op te richten ‘Sportfonds Topsport in Suriname’.