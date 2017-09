Waarnemend president Ashwin Adhin. (Foto: Raoul Lith)





Dit zei waarnemend president Ashwin Adhin vandaag tijdens de presentatie van het beleid voor het komende jaar. De regering zal de onderwijssubsidies op basis van doelmatigheid en doeltreffendheid hervormen en rationaliseren. "Daarbij zal uiteraard het nodige overleg plaatsvinden met de besturen van de subsidie-ontvangende instanties. Duidelijk moet worden aan wie, waarom en waarvoor de regering onderwijssubsidies geeft."De regering is in het najaar van 2017 reeds begonnen stappen te ondernemen om te komen tot een systeem van uniformiteit en objectiviteit van de schoolonderzoeken in relatie tot het landelijk uniform eindexamen per schoolsoort, deelde Adhin mee. Dit is gericht op de verhoging van het onderwijsrendement, de verbetering van de onderwijskwaliteit en het opheffen van het grote verschil in scholen van de verschillende besturen van het Bijzonder Onderwijs.