Waarnemend president Ashwin Adhin overhandigt symbolisch de begrotingen van de ministeries aan De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)





"Er wordt zelfs overwogen om juist in deze fase van het basisonderwijs onderwijsgevenden met hogere bevoegdheidsgraden in te zetten en zo te zorgen voor een goed fundament bij onze jongsten. Waar, met het oog op dit doel, aanvullende maatregelen en ondersteuning nodig en gewenst zullen zijn, zal de regering het niet nalaten die maatregelen te treffen en de benodigde ondersteuning te geven," beklemtoonde Adhin.De oplevering van studentenflats zal in 2018 plaatsvinden. De bouw is op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De LR-Group uit Israël financiert de bouw van de flats en de daarbij behorende faciliteiten. Bij de oplevering van de eerste fase zullen meer dan 300 studenten een onderkomen krijgen.De regering zal de voorkeur geven aan studenten uit ver afgelegen gebieden, die geen verblijfsmogelijkheden hebben in Paramaribo. Na de totale oplevering zullen 1500 studenten in de units kunnen verblijven. Het opgeleverde complex zal voorzien zijn van wegen, parkeermogelijkheid, straatverlichting, maar ook van een auditorium en onderzoeksruimten voor de universiteit, deelde de bewindsman mee.