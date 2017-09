Waarnemend president Ashwin Adhin spreekt de jaarrede uit tijdens een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)





Volgens Adhin ziet de toekomst er rooskleurig uit met de recente goudvondsten en de bevestiging van enorme oliereserves in het Suriname-Guyana bekken. Iamgold heeft bij exploratie van zijn Saramacca concessie een goudreserve van zo’n 44.000 kg ontdekt. Bij een prijs van US$ 1.500 per troy ounce heeft die reserve een waarde van 2 tot 3 miljard US$. Suriname participeert voor 30% in dit project. Adhin wijst erop dat Iamgold met de nieuwe vondsten tot 2030 kan produceren tegen lagere kosten, wat betekent dat het bedrijf meer winsten kan maken. 60% van de ontdekte reserves komt voor in zacht gesteente. De ontdekking is belangrijk voor de werkgelegenheid in ons land en valt gunstig uit voor het land. “Het volk zal er wel bij varen.”Even opzienbarend zijn de bevestigde enorme oliereserves in het Suriname-Guyana bekken. Waarnemend president Adhin zegt dat het een goede en grote stap van Suriname was om aandelen te kopen in internationale bedrijven die onze natuurlijke hulpbronnen exploiteren. “We moeten doorgaan om meer te participeren in deze bedrijven.” De bewindsman wijst erop dat Staatsolie vanaf zijn eerste olievondst volledig eigendom is van de Staat. “Wij zullen dat niet uit handen geven.”Ondanks dat Adhin duurzame welvaart en welzijn voor het volk voorspelt in de komende decennia, waarschuwt hij voor het risico van crisis dat blijft hangen. Steunen op niet-herwinbare bronnen, zal ons in een vicieuze cirkel blijven houden, zegt hij. We moeten onze economie verder weerbaar maken door in te spelen op de geboden kansen. Zo zou het onderwijs daarop moeten inspelen en ook de universiteit met technologisch onderzoek en het afleveren van topkader. Adhin stelt het opzetten van een Nationale delfstoffeninstituut in het vooruitzicht. In dit instituut zullen de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, de Commissie Ordening Goudsector en het Bauxiet Instituut Suriname opgaan. Uiteindelijk moet het op te zetten Nationale Delfstoffeninstituut alle in Suriname voorkomende mineralen en delfstoffen centraal gaan beheren.