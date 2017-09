De 'Chinezen tak' van Markt-zuid is in gebruik genomen. Hiermee is de diversiteit aan aanbod verhoogd. (Foto's: Raoul Lith)





Dit initiatief is genomen door het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost en 'Youth China Federation'. Ruim dertig nieuwe marktventers hebben tijdens de opening van de ruimte hun vergunning ontvangen. Nadat het traject volledig is afgehandeld, zullen er 85 ondernemers over een ruimte beschikken op de nieuwe locatie in Markt-zuid.Om beleid beter te maken over het marktwezen zijn er recentelijk stappen gezet om een afdeling in het leven te roepen op het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). "De bedoeling daarvan is dat we uitkijken naar betere voordelen voor degenen die producten en diensten aanbieden onder de markt, alsook zij die de markt bezoeken en inkopen komen doen," zegt Wilco Finisie, directeur van RO.Finisie geeft aan dat het beleid gericht is op het aantrekkelijk maken van de markt voor alle partijen, met het oog op inkomstenverhoging voor eenieder. Ook geeft hij mee dat er een studie wordt gedaan van de Vreedzaam markt, hoe deze tot een toeristenmarkt gemaakt kan worden. "Er schijnt potentie te zijn daarin omdat we constateren dat onder de Vreedzaam markt voornamelijk immaterieel erfgoed van zowel de Inheemse als de Marrons aan de man wordt gebracht," zegt de RO-directeur."We moeten doorgaan als we verandering tevens vernieuwing willen hebben. Men gaat het wel begrijpen in tijd," geeft Mike Nerkust aan, districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost. Hij is van mening dat een markt kan vertellen hoe een land in elkaar zit. "We moeten ervoor zorgen dat we dat gedeelte op een ander niveau brengen en anders presenteren, zodat wij een diversiteit aan producten kunnen aanbieden, maar ook dat de verschillende mensen die in het land wonen daar vertegenwoordigd zijn".De RO-directeur zegt dat er wordt gewerkt aan het verruimen van het districtsfonds van het commissariaat Noord-Oost. "Met de kleine veranderingen die we samen met het commissariaat hebben doorgevoerd, zijn de inkomsten van de Centrale Markt alleen, nu gestegen van SRD 20.000 tot SRD 30.000 per maand naar SRD 40.000 tot SRD 50.000 per week," stelt Finisie. Hij geeft aan dat het beleid verder zal worden toegepast op andere markten.Raoul Lith