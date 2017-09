Op 30 augustus 2017 is de bouw van het ziekenhuis te Albina, officieel afgerond en overhandigd aan de Surinaamse overheid. De bouw kwam tot stand met een lening van de AFD (Agence Francaise de Developpement). Met het ziekenhuis wordt beoogd om ook in het oosten van het land de tweedelijnszorg binnen redelijk bereik van de lokale bevolking te brengen, afgestemd op de dienstverlening van de nabij en verder gelegen eerstelijnszorg poli’s, doch ook afgestemd op de behoeften van de lokale grensbevolking, zegt Volksgezondheid.Dit Streekziekenhuis te Albina dat gebouwd is op 2,7 ha grond, bestaat uit een hoofdbouw met faciliteiten voor Laboratorium, Radiografie, Apotheek, Spoed Eisende Hulp, Operatiekamer, een administratieruimte en 4 Poli’s. Verder is er een beddenzaal voor 35 bedden, een Keuken en Wasserij, een Mortuarium, een garage voor de ambulances en 4 huizen voor medici.Het ziekenhuis is volledig geoutilleerd met stopcontacten, waterreservoirs, brandalarm, elektronisch oproepsysteem voor verpleegkundigen en de nodige ruimten zijn voorzien van een airconditioning systeem. In het begrotingsjaar 2018 zal verder gewerkt worden aan de operationalisering van dit ziekenhuis.