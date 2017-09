Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement.





“De laatste ontwikkelingen binnen het onderwijsveld, zijn voor ons als jeugdigen en zeker ook de studenten, zorgwekkend. Het is uitermate belangrijk om een goede start te maken", stelt Koniki. Hij heeft woensdag de vergadering van de onderwijsbonden, onder leiding van Wilgo Valies op persoonlijke titel bijgewoond. Hij heeft geproefd dat er nog steeds brandende zaken zijn waarmee de onderwijsgevenden te maken hebben. In het persoonlijk gesprek met bondsvoorzitter Valies is er ook geen duidelijkheid gegeven over de start van het nieuwe schooljaar. Hopelijk zal vandaag duidelijkheid komen. “We snappen dat de leerkrachten rechten hebben en aan de andere kant dat het belangrijk is dat de jeugd onderwijs moet genieten. Daarom wensen we dat de president in deze zelf ingrijpt om een bevredigende oplossing te brengen”.“Ik ben blij dat de regering voornemens is om in conclaaf te treden met de bonden voor een oplossing. Minder prettig en incorrect is dat, nadat dit bekend was, de minister van Onderwijs tijdens een persconferentie onzorgvuldig is omgegaan met woordkeuzes richting de docenten. Onderwijs betekent niets anders dan investeren in de mensen en in het land. Wij blijven de ontwikkelingen volgen”, benadrukt de NJP-voorzitter. “Er moet een ommekeer komen en veel meer aandacht besteed worden aan ons onderwijs, want het gaat zo niet de goede kant op”. Koniki zal tijdens de jaarrede ook aandachtig luisteren naar de onderwijsvoornemens en hopelijk antwoord vinden hierop. “We hopen aan het eind van het nieuwe schooljaar niet dat de leerlingen en studenten door onderling gehaal en getrek tussen de verantwoordelijken en de uitvoerders, de dupe zijn geworden,” merkt Koniki op.Ala-D Media