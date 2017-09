De eindbestemming van de taxi's aan de Emmastraat te Albina, wordt gerehabiliteerd. Dit maakt onderdeel uit van de ordening van het grensstadje. (Foto: Ala-D Media)





Het laden en lossen van goederen mag alleen gebeuren bij de Douane visitatiepost te Albina. De nodige faciliteiten hiervoor zijn al in orde gemaakt. De hoofdwegen die leiden naar de Emmastraat, zullen worden afgesloten voor het vrachtverkeer. Slechts bestemmingsverkeer zal toegestaan zijn.Cyrano Asoitie, hoofd Beheer en Bestuur Ressorten Marowijne, deelt mee dat de taxihouders, ondernemers en mensen die er wonen wel gebruik mogen maken van de weg. De politie zal op de been zijn om de mensen de nodige aanwijzingen te geven. Er zijn ook verkeersborden aangebracht. Om oplossing te vinden voor de onoverzichtelijke situatie aan de Emmastraat, is dit besluit genomen, geeft Asoitie aan. Er dient gebruik te worden gemaakt van de haven.In de eerste fase van de ordening wordt slechts gekeken naar het goederenverkeer. Het personenverkeer volgt hierna. Voorlopig blijft de standplaats van taxihouders langs Emmastraat ongewijzigd. Deze eindbestemming wordt nu gerehabiliteerd. Binnenkort krijgen de taxihouders een andere plek toegewezen, weet Asoitie.Ala-D Media