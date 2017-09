Kanhai wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verduistering en oplichting. Als eigenaar van het reisbureau VKV Holidays organiseerde hij tours naar onder andere Belem, Fortaleza, en India. Tientallen personen, die gepland hadden om tijdens de grote vakantie naar het buitenland af te reizen, bleken bij aankomst op de luchthaven te Zanderij niet op de vertreklijst voor te komen.Dit was voor andere personen, die ook bij VKV Holidays hebben geboekt en nog moesten afreizen, aanleiding om zelf op onderzoek uit te gaan. Gebleken is dat de reis van deze personen ook niet gegarandeerd is. De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Fraude onderzoekt de zaak verder, meldt de politie Public Relations.