Assembleelid Carl Breeveld





Alida Olton, schoolleider van OS Nw Aurora is door dorpsbewoners op de hoogte gesteld van de situatie. Op deze school hebben het afgelopen schooljaar alle leerlingen de eindtoets gehaald. Het probleem van brandstoflevering geldt voor zowel het Boven Suriname als het Marowijne gebied, waar een groot aantal scholen gevestigd is.Breeveld spreekt hierover zijn afkeuring uit en doet een dringend beroep op de regering met spoed haar verantwoordelijkheid in deze te nemen. "Het werkt demotiverend voor leerkrachten die Paramaribo verlaten om op hun standplaats in het donker het schooljaar te moeten beginnen. Maar ook dorpsbewoners mogen er niet onder lijden omdat de overheid in gebreke blijft", stelt de politicus.