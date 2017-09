Op grond hiervan zal het ambt van President van de Republiek Suriname, tijdelijk worden waargenomen door de vice president Z.E. Ashwin Adhin.Het bovenstaande houdt in dat President Bouterse geen gevolg zal kunnen geven aan zijn grondwettelijke verplichtingen ingevolge de artikelen 81 en 156 lid 3 van de Grondwet, om in de Buitengewone Vergadering van De Nationale Assemblee van 29 september 2017, respectievelijk een uiteenzetting te geven van het door de Regering te voeren beleid in het dienstjaar 2018 en een rede te houden bij de indiening van de Ontwerpbegrotingen voor het Dienstjaar 2018.Het NII hoopt hiermee de samenleving voldoende te hebben geïnformeerd en wenst ten overvloede te benadrukken het enige orgaan te zijn belast met de officiële berichtgeving vanuit de regering."