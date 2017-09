Vermeende plunderaars in St. Maarten. Na orkaan Irma is er flink gestolen in winkels en huizen. (Foto: AFP)





Zijn buit omvatte ook hi-fi apparatuur, huishoudelijke apparaten en kleding. Orkaan Irma heeft wijdverspreide vernietiging veroorzaakt in het Caribisch Gebied en heeft minstens 40 mensen gedood. Irma kwam op 6 september op St. Maarten aan als een categorie 5 orkaan, de hoogste notering voor een orkaan.Het eiland heeft enorme schade geleden. Daken zijn versnipperd, boten zijn stuk geslagen en elektriciteitspalen zijn neergehaald. De luchthaven, de derde grootste in het Caribisch Gebied, werd ernstig beschadigd, evenals de hoofdhaven. Er zijn tekorten aan drinkwater en brandstof. Het overgrote deel van de 80.000 inwoners van het eiland hebben hun huizen verloren. Zowel Frankrijk als Nederland - die het eiland gezamenlijk beheren – hebben strijdkrachten gestationeerd in hun gebiedsdeel om ernstige plunderingen na Irma te voorkomen.Veel van de goederen die zijn aangetroffen bij de verdachte dief, zijn teruggegeven aan de legitieme eigenaren. De buit van de man was ongeveer 10 kubieke meter. Tot nu toe zijn ongeveer 80 mensen gearresteerd voor plunderingen.Eerder deze maand had de minister van de Franse overzeese gebieden, Annick Girardin, 'scènes van plundering' op het eiland, beschreven. Ze had de politie aangespoord om de orde te herstellen en noodhulp te bieden aan slachtoffers. Ze beschreef 'een vreemde stemming' op St Martin in de nasleep van de storm, met plunderingen die "vlak voor mijn ogen" plaatsvonden.