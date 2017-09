Farelgo N. (34) alias Gentle zat in een voertuig te Wintiwai samen met de 20-jarige Serena D. Toen hij de politie opmerkte, gaf hij plankgas in een poging te vluchten. Op een gegeven moment stopte Farelgo N. het voertuig voor een pand aan de Toemoekhoemakstraat en probeerde hij te voet verder te vluchten. Hij negeerde waarschuwingsschoten, waarna de politie gericht heeft geschoten. Farelgo is geraakt in zijn bovenbeen. Zij mede-inzittende Serena probeerde met het voertuig verder te vluchten, maar werd klemgereden en aangehouden.De politie vermoedt dat het nieuws over de aanhouding van Farelgo de overige bendeleden had bereikt. Vier van hen kwamen in een woning te Ephraimzegen bijeen. De politie pleegde een inval in die woning, waarbij de 33-jarige Marvin D. kans zag in een auto te stappen en weg te rijden. De politie zette de achtervolging in. Aangezien ook Marvin de waarschuwingsschoten negeerde, is hij in zijn rechterbeen geschoten.In het voertuig van Marvin zijn aangetroffen een dubbelloops jachtgeweer, maskers, messen, handschoenen, een aantal mobiele telefoons en scherpe 9 mm patronen. Het jachtgeweer was bij een van de overvallen te Kasipora buitgemaakt. De benadeelde heeft het jachtgeweer positief herkend als het zijne, zegt de afdeling Public Relations van de politie.In het voertuig van Farelgo heeft de politie een loop van een jachtgeweer gevonden, een aantal scherpe hagelpatronen en mobiele telefoontoestellen, maskers, handschoenen, houwers en een handbijl. De voertuigen en de spullen die zijn gevonden zijn in beslag genomen. Alle aangehoudenen zitten in de bak in afwachting op het verdere onderzoek.