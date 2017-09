De agenda van de buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee.





De president zal zijn taken overdragen aan Adhin. De overdracht geschiedt volgens artikel 98 punt b van de grondwet. Hierin staat dat “het ambt van de president wordt waargenomen door de vicepresident indien de president de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd”.Eind augustus 2010 had Bouterse zijn taken ook tijdelijk neergelegd wegens ziekte. Toen werd de functie waargenomen door vicepresident Robert Ameerali. Afgelopen dagen was de president afwezig bij diverse evenementen.De buitengewone openbare vergadering is gepland voor vrijdag om 10.00 uur. Adhin zal de jaarrede houden en de begroting aanbieden aan De Nationale Assemblee.