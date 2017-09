Woensdagavond heeft de directie van DSB een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de Ballroom van Hotel Torarica. De aandeelhouders zijn geïnformeerd over het boekjaar 2016. In deze vergadering is de jaarrekening 2016 vastgesteld.Samen met de Centrale Bank van Suriname wordt hard gewerkt aan de verdere versterking van de kapitaalspositie van DSB. De komende jaren moet alles in het teken staan om de solvabiliteitsratio versneld op het gewenste niveau te krijgen. De raad van commissarissen heeft in overleg met de directie robuuste maatregelen getroffen om de solvabiliteit structureel te versterken, deelt de bank mee.De financiële activa die de solvabiliteitsratio negatief beïnvloeden, zijn verkocht. De organisatie is verder geprofessionaliseerd, het risicomanagement sterk verbeterd en wordt de dienstverlening aan de klanten verder geoptimaliseerd. "Het moeilijke jaar 2016 vormt zo ook een belangrijk en veelbelovend keerpunt op weg naar een toekomstbestendige en winstgevende bank."Herstel van de winstgevendheid van de kredietportefeuille en de daaraan gekoppelde vrijval van voorzieningen zullen de komende jaren voorspelbaar in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van de rentabiliteit. De bank gaat voort op het pad van continue verbeteringen. Zo hebben de aandeelhouders bij de aandeelhoudersvergadering een primeur gekregen van het vernieuwde Internet en nieuwe Mobile Banking systeem dat volgende week wordt geïntroduceerd. Met dit systeem kan de klant nog eenvoudiger, sneller maar toch veilig bankieren wanneer het hem of haar uitkomt, zegt de bank.