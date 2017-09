Robbert Enfield exposeert in Kingston, Jamaica.





In het kader van kunst- en cultuuruitwisselingen is Enfield naar Jamaica vertrokken voor het houden van de solo expositie. Het project wordt ondersteund door het directoraat Cultuur. Enfield is de gehele expo periode en wel tot 2 oktober, in Jamaica aanwezig. De expo heeft als thema 'Sunny Life'.De reactie van het publiek is dat het kleurengebruik opvallend en expressief is, in vergelijking met dat van Jamaica, waar er minder of heel weinig kleuren gebruikt worden. In de schilderijen ontstaat ook, door middel van deze laag op laag gebruikte kleuren, een driedimensionaal effect. Wanneer men kijkt naar de werken is het duidelijk dat elk schilderij een filosofie en concept heeft.Volgens de Art lovers en studenten kunnen de werken vergeleken worden met de stijl van Jean-Michel Basquiat.Ook kunst curator Gilou Bauer, is zeer te spreken over de werken van Enfield.Zij zegt: “Er bestaat geen twijfel over dat de geëxposeerde schilderijen van de gevestigde kunstenaar, die een uitspatting van kleuren zijn, de uitstraling en de kleuren van het Caribisch gebied uiten. De kleurencombinaties op zijn doek zijn een uitbeelding van de energie en het ritme dat in de Caribische muziek wordt gevonden.De realistische stijl die een subtiel verhaal domineerde, heeft plaatsgemaakt voor meer abstracte composities die worden weergegeven in gedurfde, meer rechtstreekse patronen. Robbert aarzelt niet om zijn gevoelens te accentueren met dikke toepassingen van verf over het doek. De persoonlijke bezorgdheid die hij in zijn schilderijen formuleert, zijn zaken van universeel belang. Wanneer hij voor zichzelf spreekt, spreekt hij ook uit wat we allemaal voelen. Het blijkt dat uit de romantische dromer van eerdere schilderijen, Robbert gegroeid is en meer assertief is geworden. En de reeks schilderijen die in deze tentoonstelling worden getoond, zijn een getuigenis hiervan,” stelt Bauer.Robbert Enfield studeerde Beeldende Kunst aan het Nola Hatterman Instituut in Suriname (1986-1990). In 1997 ging hij naar Jamaica om aan de Edna Manley College of the Visual & Performing Arts, School of Visual Arts, Kingston om zijn opleiding te vervolgen en studeerde hier in 1999 (BA) af.Hij was vanaf 2000-2011 kunstdocent op de Britse Maagdeneilanden. In 2011 keerde hij terug naar Suriname, alwaar hij behalve beeldend kunstenaar ook kunstdocent is op diverse opleidingen.In februari dit jaar kwam hij in contact met de acting director van de Edna Manley College of the Visual & Performing Arts, School of Visual Arts, Kingston. Na een mail correspondentie volgde hun uitnodiging om als alumni, zijn werk ten toon te stellen en te promoten tijdens een solo expositie, speciaal voor hem ingericht in de CAG (e) Gallery in Kingston, Jamaica.