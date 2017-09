Soidsjka Belfor, een van de modellen die tijdens de Fashion Week zal optreden. (Foto: René Gompers)





De vijfde editie van de Suriname Fashion Week staat voor de deur, de organisatie gaat groots uitpakken. De modeweek duurt van 10 tot en met 15 oktober. Elke dag zullen er activiteiten zijn op elke keer een andere plek, merendeels workshops en drie ‘cat walks’. De ‘main event’ wordt gehouden in De Waag. Phoeli, die ook een van de topfotografen op het event is, en Azaad Soekroella, manager van restaurant De Waag staan de pers te woord in het historische gebouw aan de Waterkant. De ruimte zal speciaal heringericht worden om de modeshow, die een internationaal gehalte zal hebben, te accommoderen, deelt Soekroella mee. “Het gebouw leent zich er helemaal voor,” geeft hij aan. “Het betekent niet alleen ‘exposure’ voor de ontwerpers en de modellen maar ook voor ons, voor het land.”“De workshops gaan niet alleen over het ontwerpen,” licht Phoeli toe. “De ontwerpers wordt ook geleerd hoe een collectie op te bouwen maar vooral om hoe te verkopen. Kleren maken is leuk, maar je moet er ook geld mee kunnen verdienen.” De Chinese en Nederlandse ambassades springen in bij de workshops.China doet mee met drie ontwerpers. “Als extra ‘incentive’ voor Surinaamse ontwerpers geeft de Chinese ambassade een ‘all expenses paid’ training volgend jaar in China.” Aan de lustrum editie van de Fashion Week doen er 21 ontwerpers en 50 modellen uit zes landen mee. Het hoofdevenement is op 14 oktober in De Waag. “Dit wordt een grootse show,” belooft Phoeli. “De Fashion show wordt heel anders, men mag veel verwachten.”René Gompers