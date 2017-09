Een overwoekerd perceel aan de Blauwdasstraat in ressort Rainville.





De buurtbewoners hebben onder meer geklaagd over het probleem van leegstaande, overwoekerde woningen en goten die totaal overgroeid zijn en verworden zijn tot illegale vuilstortplaatsen. De braakliggende en overwoekerde percelen verspreiden een enorme stank en zijn een schuilplaats voor ongedierte, zwervers en criminelen, geven de buurtbewoners aan. Deze situatie tast hun woongenot en hun veiligheidsgevoel danig aan.De mensen hebben ook aangegeven dat het zelf onderhouden van de bermen en goten niet meer lukt, door de steeds stijgende prijzen in de winkels. Zij vinden dat de overheid met de belastinggelden van de burger, hun kwaliteit van leven moet verbeteren. Zij hebben de ressortraadsleden gevraagd de districtscommissaris aan te schrijven en te vragen naar een duurzame oplossing van hun problemen.De ressortraadsleden hebben in de brief aan Nerkust fotomateriaal en handtekeningen van de buurtbewoners opgenomen, zegt de voorlichting van de partij.