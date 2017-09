De strategische samenwerking tussen het Telecommunicatiebedrijf Suriname en de Suriname Hospitality and Tourism Association (Shata) gaat vandaag, Wereldtoerismedag, in. Zij starten samen de promotiecampagne ‘Leer je land kennen’. Telesur-klanten kunnen wekelijks binnenlandse trips die de Shata ter beschikking stelt, winnen.Toeristen kunnen ook in het verre binnenland via het Telesur-netwerk in contact blijven met familie en vrienden en hun ervaringen delen, zegt de Telesur-voorlichting. In het kader van het gezamenlijk project, biedt Telesur van 2 tot en met 30 oktober 2017 een speciaal prepaid datapakket aan. In deze periode maken Telesur-klanten die dat pakket activeren, wekelijks kans op de binnenlandse trips.Telesur ondersteunt met de aanleg van telecommunicatievoorzieningen in onder andere Palumeu, Tepu en Apetina, direct de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen en indirect het toerisme, zegt de voorlichting van het bedrijf.