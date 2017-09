Autobestuurder Sishrirameswar Mahabier (23) is in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. De verkeersbarometer is gestegen naar 60. Hij was in de vroege ochtend van zondag 3 september betrokken bij een verkeersongeval aan de Ringweg.De politie van Munder trof de autobestuurder in bewusteloze toestand in het voertuig aan. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer over de Ringweg reed en door tot nog toe onbekende redenen van de weg is geraakt en in de trens is beland.Per ambulance is het slachtoffer vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd ter verpleging op de afdeling Intensive Care opgenomen, waar hij dinsdag het leven liet.