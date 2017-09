Assembleelid Asiskumar Gajadien





Deze begrotingen van de zestien ministeries verschillen niet veel van die van 2017, met een tekort van ongeveer SRD 1,4 miljard, stelt Gajadien tegenover Starnieuws.Ondanks de regering in 2017 gemiddeld US$ 20 miljoen per maand opneemt voor rentes en aflossingen, is niet voldaan aan de verplichtingen. "Mede hierdoor merken wij dat er in 2018 een extra druk van US$ 23,5 miljoen per maand ontstaat," zegt Gajadien.Gajadien merkt op dat de regering de begroting slechts ziet als administratieve verplichtingen. In de praktijk blijkt volgens de politicus dat de regering zich niet houdt aan verplichtingen die zijn aangegaan.Inkomstenbronnen worden gepland die de koopkracht van de samenleving verder zullen verslechteren. Anderzijds wordt de wet op bruto toegevoegde waarde (BTW) aangekondigd, maar voorbereidingen daartoe zijn niet optimaal, volgens de parlementariër. Financiën heeft komend jaar SRD 394.126.000 begroot aan BTW. Dit is volgens Gajadien niet haalbaar. Het reële begrotingstekort is veel meer dan SRD 1,4 miljard.