De vakbondsleiders Wilgo Valies en Robby Berenstein met elkaar in overleg. (Foto: Raoul Lith)





Berenstein zei dat diverse vakbonden zich solidariteit hebben verklaard met de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS). Hij was op de protestvergadering in Matta Gauri aanwezig en heeft de onderwijsgevenden toegesproken. Leerkrachten hebben de strijd van andere werkers ondersteund. Nu wordt solidariteit betuigd met hen.De C-47 voorzitter merkte op dat leerkrachten brodeloos zijn gemaakt door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Anderen hebben brieven ontvangen waarin tuchtmaatregelen zijn aangekondigd. Berenstein benadrukte dat vakbondsrechten worden vertrapt. Commissies worden ontbonden, zonder overleg te plegen. Deze leerkrachten verrichten werk in vorming van leerkrachten en leerlingen over hiv/áids en educatie.De vakbeweging kan niet zonder meer voorbij gaan aan deze maatregelen. De handelingen zijn volgens hem in strijd met verdragen en conventies. Aan de president is gevraagd om de maatregelen die tegen werkers getroffen zijn, terug te draaien.