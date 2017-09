Ruben Amintanie, supervisor unit 6 van Huize Ashiana neemt de rolstoelen in ontvangst. Rechts Sieuw Soekhlal.





Badjasbussen heeft vijftien rolstoelen geschonken aan Huize Ashiana. Directeur Sarwan Badjalala vindt dat tijdens economische problemen elk bedrijf ook de gemeenschap moet gedenken. Maatschappelijk ondernemen houdt in dat naast winstoogmerk men ook werkgelegenheid moet scheppen.Ernesto Jabini, directeur van Huize Ashiana, is blij met de rolstoelen. De instelling kan deze goed gebruiken. Door de rolstoelen wordt de mobiliteit van personen die slecht ter been zijn, vergroot.Deze geste is mede tot stand gekomen met behulp van de in Nederland gevestigde Stichting Vrienden van Suriname, onder leiding van dhr. Will van Rhee. Sieuw Soeklal heeft als liaison gefungeerd, waardoor het project kon worden afgerond.