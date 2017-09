Mariska Miesasie, voorzitter van de VHP kern te Drietabiki overhandigt een schoolpakket aan een groepje leerlingen. VHP-vertegenwoordiger Prem Dharamsingh kijkt toe. (Foto: VHP)





De VHP heeft op verzoek van haar kern als aanvulling op het schoolpakkettenproject te Drietabiki 120 schoolpakketten geschonken aan leerlingen van de Akontoe Velantieschool. De VHP-kern heeft aangegeven aan de partij dat niet eenieder die het nodig had, in aanmerking was gekomen voor een schoolpakket.De pakketten van de overheid zijn slechts om het schooljaar te kunnen beginnen, zegt de VHP. Deze welkome aanvulling heeft ervoor gezorgd dat alle GLO-leerlingen uit Drietabiki het gehele schooljaar onbezorgd kunnen doorkomen.Een van de beste leerlingen van Drietabiki, de naar de 4e klas bevorderde Militia van Dijk, is door de VHP geadopteerd. Dit houdt in dat zij maandelijks een financiële bijdrage mag tegemoet zien. Met de kleine beurs kan zij na schooltijd extra begeleid worden zodat na drie jaar ook uit Drietabiki een echte 'Go GLO-er mag worden verwelkomd.