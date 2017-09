De Toetajabrug is opengesteld door de Wegenautoriteit Suriname. Zwaar materieel tot 5 ton mag erover heen. (Foto: WAS)





De districtscommissaris van Brokopondo, Kenya Pansa,, en de directeur van WAS, Geo Norden, adviseren de truckhouders die met zwaar materieel over de Toetaja rijden om gebruik te blijven maken van de by-pass bij deze brug. Hierdoor kan de veiligheid gegarandeerd blijven en kan de brug langer mee.Alle bruggen in het district worden nagekeken. Indien er reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zullen deze gedaan worden, mits de financiële middelen aanwezig zijn, zegt de WAS.