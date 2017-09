De BvL en ALS hebben vandaag een protestvergadering gehouden in Mata Gauri. (Foto: Raoul Lith)





De BvL en ALS willen dat de regering de tuchtmaatregelen tegen leerkrachten terugdraait. Wilgo valies, voorzitter van de onderwijsbonden, stelde dat het om pure rancune gaat. Leerkrachten die ontslag aangezegd zijn, beschikken volgens hem wel de bevoegdheid om les te geven. Sinds 2014 mogen MO-A studenten opteren voor een LO-akte als zijn voldoen aan de vaktechnische en pedagogische eisen. Ahilia Welles die ontslagen is, heeft een verklaring van de directeur van het Instituut voor Opleiding van Leraren dat zij wel de LO-akte heeft. In november worden de diploma's uitgereikt.Diverse leerkrachten die het woord gevoerd hebben op de vergadering, zijn gevallen over dat minister Robert Peneux hen vergelijkt met raskippen. De minister hoort te weten dat het geven van bijnamen een van de ergste zaken zijn in het onderwijs. Zij vinden dat de bewindsman bezig is met pesterijen en rancune. Valies zegt dictatuur te proeven. Deze zaken zullen niet getolereerd worden. "Peneux wij komen eraan. Wij eisen dat alle tuchtmaatregelen teruggedraaid worden, dan wordt er verder gesproken over de herstructurering.