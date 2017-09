De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag een nieuw reisverbod ingesteld voor burgers uit Noord-Korea, Venezuela en Tsjaad. Het reisverbod van Trump omvat nu acht landen."We zijn verrast met het besluit van de Verenigde Staten om het reisverbod uit te breiden met burgers uit Tsjaad,” zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Agnes Romatet-Espagne. "Tsjaad is een beslissende partner in de strijd tegen terrorisme. Het heeft vanaf het begin gemobiliseerd en heeft in deze strijd een zware prijs betaald. "Frankrijk beschouwt zijn vroegere kolonie als zijn belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen islamistische militanten in West-Afrika. Het hoofdkwartier van zijn 4.000 man tellende anti-terrorisme Operatie Barkhane Force is in de Tsjadische hoofdstad N'djamena. De VS heeft ook een basis in de stad."Frankrijk hoopt dat de VS en Tsjaad komen tot een snelle oplossing die dit verbod kan opheffen," zegt Romatet-Espagne.