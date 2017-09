De missive ondertekend door vicepresident Ashwin Adhin, goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Ministers dinsdag.





De Raad van Ministers heeft dinsdag op basis van een voorstel van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, de ontwerpbegroting voor het gehele dienstjaar 2018 vastgesteld. Starnieuws heeft de hand kunnen leggen op de missive.Voordat president Desi Bouterse de ontwerpbegroting vrijdag aanbiedt aan De Nationale Assemblee, moet deze van advies worden voorzien door de Staatsraad. Financiën voorspelt een reële economische groei van 0,5% voor het komende jaar, terwijl de inflatie geprojecteerd wordt op 22%.Op 22 augustus is de aangepaste begroting van 2017 aangenomen in De Nationale Assemblee, na een langdurige behandeling. Minister Hoefdraad heeft toen aangegeven dat het tekort van 7,6% teruggebracht is naar 6,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit op basis van de aangepaste Wet op Staatsschuld. Hoefdraad deelde mee dat de middelen zijn geraamd op SRD 6,7 miljard. De uitgaven zijn begroot op SRD 8,4 miljard. Het tekort van 2017 is SRD 1,7 miljard, deelde de bewindsman mee.