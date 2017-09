Minister Robert Peneux op een persconferentie maandag. (Foto: Raoul Lith)





Peneux legt uit dat er leerkrachten zijn die na hun HAVO-diploma behaald te hebben naar het Instituut voor Opleiding van Leraren zijn gegaan. Ze volgen daar een vak en moeten de MO-A akte behalen. Wie nog niet afgestudeerd is, kan niet zonder meer op een lager niveau ingezet worden in het onderwijsproces. De mensen met een HAVO- of VWO-diploma hebben geen onderwijzersopleiding gevolgd. Bovendien moet iemand die een LO- of MO-akte behaald heeft, ook beschikken over een pedagogisch getuigschrift.De personen met wie de dienstbetrekking is beëindigd, zijn brodeloos geworden, indien zij geen afgeronde opleiding hebben als leerkracht. De minister zei gisteren op een persconferentie dat drie jaar geleden de mensen reeds op de hoogte zijn gesteld dat hun dispensatie zou worden ingetrokken. Sommigen zijn zeven jaar op de opleiding en hebben deze nog niet afgerond. Peneux voerde aan dat hij gaat voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Er zijn volgens hem voldoende bevoegde leerkrachten die niet aan bod kunnen komen, omdat de plaatsen bezet worden gehouden door onbevoegden.