Minister Ferdinand Welzijn





Toerisme brengt verschillende culturen dichter bij elkaar en maakt mensen bewust van de noodzaak om cultureel en natuurlijk erfgoed te beschermen en te promoten. De ontwikkeling van toerisme in Suriname is een aangelegenheid waarbij de private en publieke sector gezamenlijk optrekken, geeft Welzijn aan.Het statuut van de United Nations World Tourism Organization (UNWTO), oftewel de Wereldtoerisme-organisatie is op 27 september 1970 goedgekeurd en de allereerste Wereldtoerismedag is op 27 september uitgeroepen. Het doel is het internationaal promoten van toerisme en personen over de hele wereld aanmoedigen om andere culturen wereldwijd te leren kennen, zegt Welzijn in zijn boodschap.Toerisme heeft de capaciteit om banen te creëren, de Surinaamse cultuur te promoten en kan bijdragen aan de verhoging van economische activiteiten. Toerisme kan zich daarnaast opwerpen als bevorderaar voor het duurzaam gebruik van natuurgebieden. Welzijn ziet graag dat de Surinaamse gemeenschap zich bewust wordt van toerisme, zodat deze sector duurzaam ontwikkeld kan worden. Wanneer de toerisme-industrie duurzaam ontwikkeld wordt, kan het een grotere bijdrage leveren aan de realisatie van de VN millenniumdoelstellingen.Ook voor de positionering van Suriname als toerisme destinatie zal deze strategie enorme voordelen opleveren. Het ministerie van HI en T neemt hierin het voortouw en zal bedrijven, instanties en personen die een duurzame aanpak in de toerisme-industrie voorstaan, ondersteunen, zegt Welzijn in de door het Nationaal Informatie Instituut uitgebrachte verklaring.