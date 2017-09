Over de ontwikkelingsfinanciering, zegt Financiën dat het beleid in 2018 evenals in 2017 gericht zal zijn op een effectieve benutting van de beschikbare financieringsmiddelen voor ontwikkelingsprojecten. In het kader van het Herstel- enStabilisatieplan en het door de regering en IMF overeengekomen programma en de doelstelling van het ministerie van Financiën is overeenstemming bereikt met verschillende internationale en regionale financieringsinstellingen voor financiële en technische ondersteuning."Mede in dit kader zijn diverse samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met onder andere de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Wereldbank (WB), de Caribbean Development Bank (CDB), de Agence Française de Developpement (AFD), de Islamic Development Bank (IsDB), de Europese Commissie (EC), het OPEC Fund for International Development (OFID)", wordt aangegeven door Financiën.Ter verdere verruiming van de beschikbare financieringsmiddelen zullen er mogelijkheden worden geschapen om de staatsinkomsten te verhogen en het aanboren van diverse financieringsbronnen, waarbij er gekeken zal worden naar nieuwe financieringsmogelijkheden via beschikbare internationale, regionale instituten en organen. Hiervoor is het proces om de aanvullende bijdrage van de internationale ontwikkelingspartners in kaart te brengen en centraal te coördineren reeds ingezet.Dit donorcoördinatiesysteem heeft als strategie de actieve partners en donoren in Suriname inzichtelijk te maken. De coördinatie van de samenwerking met de ontwikkelingspartners die de ontwikkelingsfinanciering ondersteunen, is gebaseerd op de principes van equal en economische diplomatie. Tevens zullen ter vergroting van de beschikbaarheid aan formele middelen, besparingen opgevoerd worden, stelt het ministerie van Financiën.