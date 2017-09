Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting stelt dat op basis van de doelstellingen het beleid erop gericht is de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen opdat de bestaanszekerheid en de sociale bescherming effectief gewaarborgd worden. Het uiteindelijke doel is de waarborging dan wel de verbetering van de kwaliteit van het leven van de totale bevolking, maar in het bijzonder van die van sociaal zwakkeren en kwetsbare groepen. Dit gebeurt door het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke basis en condities bij de toegang tot gezondheidszorg, educatie, arbeid en participatie in de maatschappij.Verbetering en uitbreiding van het bestaande pakket van collectieve voorzieningen hebben in deze beleidsperiode ook hoge prioriteit. Het ministerie is voornemens de uitbetaling van de schoolmateriaalkosten te doen plaatsvinden aan de verschillende scholen in alle districten ten behoeve van sociaal zwakkeren over het schooljaar 2017/2018. Bij verbetering wordt gedacht aan maatregelen en activiteiten waardoor de effectiviteit van de voorzieningen wordt vergroot. Deze activiteiten dienen ook te leiden tot verhoging van de efficiëntie bij de realisatie van de voorziening.Het pakket van collectieve voorzieningen zal in samenwerking met het ministerie van Arbeid, worden uitgebreid met het instellen van een ouderschapsverzekering.Een deel van dit programma wordt gefinancierd door een lening, staat in de conceptbegroting.