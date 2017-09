De organisatie zegt mede via haar internationale contacten, alles in het werk te stellen dat de verantwoordelijke partijen doen wat van ze verwacht mag worden. Inmiddels is door Suralco de inschrijving voor het opruimen van het levensgevaarlijke asbest, als onderdeel van de ontmanteling, opengesteld en internationale bedrijven melden zich om hun offertes op te stellen en in te dienen. Bedrijven die er veel geld voor zullen vragen want het opruimen van asbest is een kostbare en arbeidsintensieve zaak en vraagt om een hoge mate van deskundigheid."Vele malen hebben we horen verzuchten dat we dankbaar moeten zijn omdat Suriname rampen als Irma en Maria bespaard blijven. Terecht natuurlijk. Echter is er alle aanleiding om op dit moment de noodklok te luiden omdat we op weg zijn onszelf een ramp toe te brengen, een milieuramp van de hoogste categorie," zegt MilieuWatch.De vraag die stichting stelt is: waar zal het asbest worden gedumpt? En een andere vraag is: wie controleert of bij de ontmanteling volgens de strengste internationale milieu-eisen zal worden gewerkt? "We weten allemaal hoe gebrekkig de Surinaamse milieu-wetgeving (nog) is en het toezicht en de handhaving te wensen overlaat. De gedachte dat straks ergens ver in het binnenland, of misschien niet eens zo ver, grote hoeveelheden asbest worden achtergelaten zonder dat er voldoende maatregelen genomen zijn om de samenleving te beschermen, moet ons allemaal zeer angstig maken."MlieuWatch doet een dringend beroep op de overheid, die ook hierbij de taak heeft, de veiligheid van de huidige en toekomstige generaties te waarborgen, zich ervan te overtuigen dat Suriname op geen enkele wijze nadeel zal ondervinden door de ontmanteling en opruimwerkzaamheden welke door Suralco binnenkort aan derden zal worden uitbesteed."We doen een beroep op alle NGO’s en andere verantwoordelijke organisaties en individuen om alert te zijn tijdens dit proces van asbestverwijdering. Laten we met z’n allen ervoor waken dat een milieuramp die verschillende generaties in diepe ellende zal storten, ons niet overkomt."