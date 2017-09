Minister Robert Peneux tijdens een persconferentie vandaag. (Foto: Raoul Lith)





Leerkrachten dienen 28 uren per week les te geven. Zij mogen maximaal 35 uren draaien. Niemand gaat meer dan zeven overuren maken. Er zijn onderwijsgevenden die zelfs boven de vijftig lesuren komen, door fictieve uren die ook toegekend werden. Ook hier is vanaf het nieuwe schooljaar verandering in gebracht. Mensen die practicum geven en stages begeleiden, krijgen daarvoor geen extra fictief uur. Stage begeleiding en practicum maken deel uit van het rooster. Er wordt wel vervoerstoelage betaald.De minister heeft een onderhoud gehad met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, de Bond van Leraren, Alliantie voor Leerkrachten in Suriname en de Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos). De maatregelen zijn doorgenomen met hen, waardoor eenieder op de hoogte is van de regels. Peneux benadrukt dat het herwaarderingsprogramma van leerkrachten nog recht overeind staat. Enkele zaken moeten nog nader worden uitgewerkt, zoals de scholen en klasse formatie.Leerkrachten die bestuurslid zijn van de vakbonden, krijgen een dag de ruimte voor hun vakbondswerk. De overige vier dagen van de week dienen ze voor de klas te staan. Enkele fictieve uren, zoals voor sectievoorzitters en intersectie bijeenkomsten worden gehandhaafd. Zij moeten de leerstof met elkaar bespreken. Shopstewards van vakbonden die ook twee fictieve uren kregen, komt te vervallen. De commissie voor hiv/aids en educatie zijn komen te vervallen. Binnen Basic Life Skills zijn deze zaken opgenomen. De minister voert aan dat de regering niet komt aan vakbondsrechten. De vakbonden moeten zich ook houden aan afspraken door tijdig acties te melden aan het ministerie.