Honderden mensen slapen op de luchthaven in de hoop een vlucht te vinden om uit San Juan te komen. (Foto's: Getty Images)





Buiten de hoofdstad San Juan zijn de bewoners nog steeds geïsoleerd zonder elektriciteit of communicatie. Het kan weken tot maanden duren voordat het energienetwerk is hersteld. Schoon water en medicijnen zijn ook schaars, zegt de lokale bevolking.De gouverneur van het eiland, Ricardo Rosello, heeft maandag gewaarschuwd voor een 'humanitaire crisis in Amerika' en heeft om meer hulp gevraagd. "Puerto Rico maakt deel uit van de Verenigde Staten, en we moeten snel actie ondernemen," zei gouverneur Rossello tegen CNN. "Dit is een grote ramp", voegde hij eraan toe. Hij heeft het Amerikaans Congres opgeroepen om iets "tastbaars te doen, een wetsvoorstel te maken die voldoet aan onze behoeften op dit moment".Het eiland, dat een schuldenlast heeft van meer dan US$ 72 miljard, wordt geconfronteerd met de grootste faillissementszaak in de Amerikaanse geschiedenis. Gouverneur Rossello waarschuwde voor een “exodus” van Puerto Ricanen naar de VS als wetgevers falen om de benodigde financiering voor het eiland los te krijgen.President Donald Trump heeft maandag getweet dat het eiland na orkaan Maria in "diepe problemen" is en dat zijn schulden van miljarden dollars aan Wall Street en banken "moeten worden geregeld". Hij heeft niet gezegd hoe de schuld van Puerto Rico kan worden verlaagd.Paul Ryan, de Republikeinse woordvoerder in het Congres, heeft maandag getweet: "De verhalen en beelden die uit Puerto Rico komen, zijn verwoestend. Het Congres werkt samen met de overheid om ervoor te zorgen dat de nodige hulpbronnen naar onze medeburgers gaan in Puerto Rico."Er geldt een avondklok van 19:00 uur tot 05:00 om plundering en vandalisme te ontmoedigen. Zondagavond zijn 25 mensen gearresteerd die de avondklok hadden overtreden.Meer dan 95% van de mobiele telefoons op het eiland hebben geen bereik. Er wordt met man en macht gewerkt om de havens en luchthavens te heropenen, zodat er meer hulp kan worden geboden. Sommige wegen zijn onbegaanbaar en zijn bruggen rond het eiland ingestort, waardoor het bijna onmogelijk is om een beeld te krijgen van de volledige omvang van de schade.De Guajataca-dam in het noordwesten van Puerto Rico is dreigt te bezwijken, waardoor minstens 8.000 “levensbedreigende flitsoverstroming" boven het hoofd hangt. Inwoners onder de dam zijn geïnstrueerd om het gebied te verlaten.Drie dagen nadat Maria als een categorie 4 orkaan aan land was gegaan in Puerto Rico, arriveerden Amerikaanse legertroepen en mariniers zondag op het eiland. De orkaan heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Er is veel kritiek op de VS dat hij niet genoeg heeft gedaan om te reageren op de wijdverspreide vernietiging.Het Pentagon zei dat de voornaamste prioriteit is om "levensreddende en levensonderhoudende middelen te verstrekken" - zoals generatoren en brandstof - aan Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden. “De federale reactie is alleszins traag geweest,’ verdedigde woordvoerder Sarah Sanders het Witte Huis maandag in een verklaring.