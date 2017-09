De atleten worden uitgezwaaid door ouders, supporters en bestuursleden van het SOC. (Foto: SOC)





Deze delegatie bestaat uit Team Atletiek (Monifah Djoe, Daniel Peng Tai, Sefanja Wielzen, Navaro Aboikonie); Team Karate (Jamil Esajas, Jonathan Fernand, Nagaja Djoe, Mariette Seedo); Team Badminton (Jair Naipal, Imani Mangroe, Kevin Karg, Erisa Bleau); Team Judo (Charissa Nirmal, Savio Marica, Joshua Fung Loij). Zij worden begeleid door coach Mitchel Wongsodikromo.De tweede groep vertrekt in de nacht. Deze atleten reizen via Belém en Sao Paolo.Deze groep bestaat uit Team Zwemmen (Tanya Fernald, Yael Touw Ngie Tjouw); TeamBasketbal (Cyarah Kensmil, Stephanie Hubard, Jolaine Nijman, Vitone Sield, Chevaro Kloppenburg, Serdinio Rozewijn, Chaief Wielingen); Team Volleybal (Dean Kasdi, Nur-Hamid Moeljoredjo, Ketura Margaret, Christel Nalam). De coaches Lionel Blokland, Reguillio Burgzorg, Johan Nekrui, Earl Sabajo, Marlon Veira, Dwight Vermeer reizen eveneens mee met deze groep. En verder Bastiaan de Boer (fysiotherapeut), Wilfred Gallant (VSJS) en Michelle Nankoe (Assistent Chef de Mission).Namens het SOC bestuur zal Gordon Touw Ngie Tjouw ook enkele dagen aanwezig zijn om Team Suriname aan te moedigen. De Youth Ambassador voor dit evenement is Sandrina Hunsel.De Spelen worden gehouden van 29 september tot en met 8 oktober, deelt het SOC mee.