Activisten waren bang dat het intrekken van de bescherming van het Renca Reservaat, het gebied zou aantasten. (Foto: Reuters)





Vanaf het moment dat president Michel Temer het decreet in augustus had ondertekend, is het wereldwijd fel bekritiseerd. Activisten en beroemdheden hadden hun bezorgdheid geuit over de aantasting van het gebied. Oppositie-senator, Randolfe Rodrigues van de partij Sustainability Network, zei toen dat het de 'grootste aanval in de afgelopen 50 jaar op de Amazone was.”De regering heeft door de kritiek het decreet herzien en werd het mijnen in inheemse of beschermde gebieden verboden. Maar een rechtbank heeft het decreet volledig opgeschort. Volgens de rechtbank moet het Braziliaans congres elke wijziging van de status van het reservaat overwegen. De regering heeft maandag besloten om het besluit in te trekken. Ze zegt dat zij de kwestie in de toekomst in een bredere discussie opnieuw zou overwegen. "Brazilië moet groeien en banen creëren, mijnbouwinvesteringen aantrekken, en zelfs de economische mogelijkheden van de regio aanboren," zei het ministerie van Mijnen en Energie in een verklaring. En terwijl de regering bakzeil heeft gehaald in deze kwestie, is de intrekking van het decreet een overwinning voor milieudeskundigen.