Themen zegt dat niet alle boot- en bushouders op de hoogte zijn van de betaling, aangezien er vrij laat is gestort. Het bestuur van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname is bezig zijn leden op de hoogte te stellen dat er normaal gewerkt moet worden."De achterstand van drie maanden is ingelopen, dus is de reden om in actie te gaan niet meer aanwezig," benadrukt de vakbondsleider. Hij hoopt dat de betalingen voortaan op tijd plaatsvinden, waardoor de bus- en boothouders ook hun verplichtingen kunnen naleven.