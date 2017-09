Daniel Best, Director Pojects Department bij de CDB en EBS-directeur Rabin Parmessar. (Foto: René Gompers)





Rabin Parmessar, directeur van de EBS, heeft kort uitgelegd wat er met het geld gedaan zal worden. Er zullen vijf nieuwe onderstations worden gebouwd. Ze komen te staan bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, de Ringweg, de Vijfde Rijweg, te Leiding en op de Van Pettenpolder te Nickerie. De onderstations achter het Regeringsgebouw, van Majella en van Clara krijgen een ‘upgrade’. In het project is ook opgenomen de aanleg van 45 kilometers aan transmissielijnen. Om de stroomvoorziening nog meer uit te breiden worden er twee zonne-energie stations opgezet in Nickerie en één in Coronie. Een deel van het geld is om onderzoek, een Master Grid Study en een Dynamic Stability Studie te financieren.Parmessar deelt mee dat nog een groot plan klaarligt, het landelijke ‘Smart Led Lighting’ project. Dit zal US$ 30 miljoen kosten. Het wacht nog op goedkeuring van de CDB. Suriname is sinds 2013 lid van deze bank. Paramessar is tijdens zijn periode als Assembleelid een van de trekkers geweest om Suriname lid te maken. Daniel Best, Director Pojects Department bij de CDB, deelt mee dat de relatie met Suriname een hele vruchtbare is. Totaal is er meer dan US$ 138 miljoen aan kredieten en ‘grants’ verstrekt, geeft hij aan. “Daar zit de US$ 65 miljoen ook in. Dat is inderdaad de grootste lening ooit die de bank heeft verstrekt,” deelt hij mee.De workshop is geopend door vicepresident Ashwin Adhin. Hij geeft aan dat de relatie met CDB alleen maar steviger zal worden aangezien de EBS ook plannen heeft om ‘groene’ energie te leveren. Hij benadrukt dat de regering “no stone unturned” laat om ontwikkeling te brengen voor het land en daarom graag samenwerkt met instanties als de CDB. De deelnemers aan de workshop bestaande uit leden van de EBS en Financiën, worden getraind in hoe de lening uit te werken. Ze worden aangescherpt in procedures als het aankopen van materiaal, aantrekken van krachten en bedrijven, overeenkomsten, communicatie en overmakingen. Parmessar geeft aan dat in het eerste kwartaal voor het project “de eerste schoppen in de grond gaan.” De US$ 65 miljoen moet in tien jaar terugbetaald zijn, tegen een zachte rente, deelt Parmessar mee.René Gompers