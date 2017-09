Uit het onderzoek van de politie Santodorp is gebleken dat Chesron met enkele buurtjongens heeft gevoetbald. Tijdens het spel ontstond er een woordenwisseling tussen Chesron en Demensio. Na afloop heeft Demensio hem aangevallen.Het scherpe voorwerp is in beslag genomen door de politie. De verdachte is na zijn voorgeleiding in overleg met het Openbaar Ministerie vanwege zijn jeugdige leeftijd ingesloten in het jeugdcellenhuis. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken, meldt de afdeling Public Relations.